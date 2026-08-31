Смарт-браслет Xiaomi Band 11 появился в Mi Fitness раскрыв свой дизайн
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Смарт-браслет Xiaomi Band 11 появился в Mi Fitness раскрыв свой дизайн

Будет четыре варианта смарт-браслета, включая корпус из металла и керамики.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:10
Смарт-браслет Xiaomi Band 11 появился в Mi Fitness раскрыв свой дизайн

Сегодня в приложении Xiaomi Health Research (Mi Fitness) появился не анонсированный смарт-браслет Xiaomi Band 11 раскрыв свой дизайн и модификации.

Из «утечки» стало известно, что Xiaomi Band 11 будет доступен в четырёх вариантах, из которых:

  • Xiaomi Band 11 (базовый)
  • Xiaomi Band 11 (с чипом NFC)
  • Xiaomi Band 11 (в керамическом корпусе)
  • Xiaomi Band 11 (в цельнометаллическом корпусе)

Будут ли версии из металла и керамики поддерживать NFC, пока неизвестно.

Судя по изображениям, грядущая новинка внешне будет выполнена в том же дизайне, что и прошлогодний Xiaomi Band 10. Кроме этого, две версии смарт-браслета под модельными номерами M2616B1 и M2617B1 (предположительно Mi Band 11 и Mi Band 11 NFC) появились в базе данных китайского регулятора, который раскрыл ёмкость их аккумулятора — 233 мАч, как и у их предшественников.

Презентация смарт-браслета Xiaomi Band 11 может состояться уже в начале сентября вместе со складным смартфоном Xiaomi 18 Fold.

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