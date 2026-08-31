Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали во всех расцветках на фото и видео
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Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали во всех расцветках на фото и видео

Также стали известны ключевые характеристики и дата презентации.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:58
Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали во всех расцветках на фото и видео

В рамках промокампании Huawei опубликовала видео и новые изображения трифолда Mate XT 2 во всех доступных расцветках — чёрной, белой и фиолетовой.

В тизер-видео компания показала, как грядущая новинка будет складывать экран. В отличие от Mate XT и Mate XTs, использовавших один дисплей, складывающийся буквой Z, Mate XT 2 оснащён двумя экранами и складывается во «внутрь», по типу как у Samsung Galaxy Z TriFold:

Также Huawei показала смартфон на «живом» видео:

Кроме этого, компания раскрыла варианты памяти, во всех цветовых решениях Mate XT 2 будет доступен с объёмом ОЗУ/ПЗУ: 16/512, 16/1024 и 16/1024 ГБ (Privacy Display).

Для фиолетовой расцветки эксклюзивно предлагается вариант на 16/2048 ГБ со стилусом и опцией Privacy Display, которая защищает информацию на экране от посторонних.

Инсайдеры приписывают смартфону чип Kirin 9050 Pro с упором на локальный ИИ, аккумулятор объёмом около 6000 мАч, быструю зарядку на 100 Вт и усовершенствованный шарнир, который существенно снизит видимость дисплейной складки в сравнении с двумя прошлыми поколениями трифолдов компании.

Презентация Huawei Mate XT 2 состоится 7 сентября.

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