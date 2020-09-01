Запуск Apple iPhone 12 может состояться 13 октября

Не так давно представители Apple показали новые умные часы семейства Watch – модели 6 и SE. Кроме того, были представлены обновленный iPad и iPad Air. Теперь же настало время новых устройств, а значит на очереди новое поколение смартфонов iPhone 12. Точной даты презентации устройств пока нет, однако по данным утечек, это действо может состояться уже 13 октября.

Что касается старта предварительных заказов, то их могут начать принимать уже через три дня после презентации, то есть 16 октября. Есть и другие данные насчет презентации смартфонов, в ней уже говорится о презентации в ближайшие дни. Напомним, что на предстоящем показе новых моделей, представители Apple намерены продемонстрировать сразу 4 новые модели, названия которых уже появились в сети.

Естественно, отличаются они диагональю дисплея. Так, самая маленькая модель получила 5,4-дюймовый дисплей – Apple iPhone 12 Mini. А вот самой крупногабаритной станет модель iPhone 12 Pro Max, диагональ дисплея которой достигнет 6,7 дюймов. Две другие модели получат одинаковые диагонали дисплея. Ими стали iPhone 12 и iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюймов. Стоит заметить, что iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 и iPhone 12 Pro получат такой же вырез в дисплее, как и iPhone 11.

Если же говорить о ценнике будущих устройств, то она уже известна. Так, iPhone 12 будет реализовываться по цене от 700 до 750 долларов. Ценник на iPhone 12 Max будет немного выше, в пределах 800-850 долларов. А вот оставшиеся устройства – Pro и Pro Max, оценены производителем в 1 100-1 200 долларов.