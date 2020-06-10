Графика ARM Mali будет получать драйверы через Google Play

В 2019 году компания Qualcomm объявила о выпуске собственных драйверов для графических чипов Adreno. Важно, что тогда речь шла об обновлении драйверов независимо от системы. Теперь та же возможность заявлена для процессоров MediaTek и Samsung.

Разработчик ARM сообщил, что инициирует систему обновлений дайверов для мобильной графики Mali через магазин приложений Google Play.

По данным производителя, скоро процессоры линеек MediaTek Helio, Samsung Exynos и Mediatek Dimensity будут получать обновления без ожидания выхода новой прошивки для смартфона или планшета. Это позволит ускорить разработку и развёртывание ПО, а также потенциально улучшит игровые возможности мобильных систем.

Пока не сообщается, какие именно чипы из вышеуказанных семейств получат поддержку, но, очевидно, это будут модели для игровых смартфонов разных классов. Можно предположить, что речь пойдёт о решениях с мощной графической частью, которую также можно дополнительно ускорить.

Такой подход позволит нарастить производительность смартфонов без кардинального вмешательства в прошивку самого устройства. Точной даты запуска обновлений пока не приводится, но, очевидно, на это потребуется время.