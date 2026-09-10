Раскрыта ёмкость аккумулятора в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
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Раскрыта ёмкость аккумулятора в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple пришлось раскрыть объёмы АКБ из-за требований законов Евросоюза.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:53
Раскрыта ёмкость аккумулятора в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Вчера Apple представила флагманы iPhone 18 Pro/18 Pro Max и по традиции на своём мероприятии не сообщила ёмкость установленных аккумуляторов, но законы стран Евросоюза обязывают раскрывать точную информацию по АКБ в реализуемых устройствах на их территории.

Согласно официальному сайту Apple, в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max продаваемых в странах ЕС будет следующая ёмкость АКБ:

  • iPhone 18 Pro — 4056 мАч (+1,7% по сравнению с 3988 мАч у iPhone 17 Pro)
  • iPhone 18 Pro Max — 5391 мАч (+11,7% по сравнению с 4823 мАч у iPhone 17 Pro Max)

Стоит отметить, что смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, поддерживающие только eSIM, будут доступны в Бахрейне, Канаде, Гуаме, Японии, Кувейте, Мексике, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, США и на Виргинских островах США. Во всех остальных странах мира, включая Великобританию и остальную Европу, устройства оснащены лотком для физической SIM-карты.

Какая ёмкость АКБ будет в смартфонах iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с поддержкой физической SIM-карты, пока неизвестно, но Apple в такие модели обычно устанавливает немного более ёмкий аккумулятор.

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