YouTube снизит качество видео в Европе для уменьшения нагрузки на интернет

По информации источника Bloomberg, Google по примеру Netflix собралась ухудшить качество воспроизводимого видео в YouTube. Таким образом компания хочет снизить нагрузку на интернет. Всё это происходит из-за вспышки коронавируса, так как много людей находятся дома и перегружают сеть.

По словам компании, начиная с апреля пользователи начнут показывать видео в стандартном разрешении, вместо высокого.

Компания заявила, что в течение следующего месяца будет показывать пользователям видео в стандартном разрешении, вместо высокого.

Напомню, что Европейский союз призвал онлайн-кинотеатры снизить качество трансляций. Такое решение сократит трафик в европейских сетях на 25%, но позволит сохранить приемлемое качество для пользователей.