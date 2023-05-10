YouTube начал борьбу с блокировщиками рекламы

YouTube начал тестировать всплывающие уведомления для пользователей, которые используют блокировщики рекламы.

По словам пользователя Reddit, зрителям предлагается два варианта: отключить блокировщик или подключить платную подписку Premium. Google подтвердил, что запустил экспериментальную функцию, но не сообщил, сколько пользователей она затронула.

В зависимости от результатов эксперимента компания решит, стоит ли внедрять функцию для всех пользователей или отказаться от нее.

Сейчас в России нет возможности оформить подписку Premium, но YouTube уже отключил рекламу для этого региона. Поэтому все ролики показываются без рекламы.