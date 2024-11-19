Яндекс представил обновленную линейку устройств для умного освещения

Яндекс представил обновленный и расширенный ассортимент устройств для умного освещения, который включает 13 новых моделей. Устройства позволяют настроить умный свет в любом доме и управлять им с помощью виртуального ассистента Алисы.

Среди новинок — умные лампочки, выключатели и реле, поддерживающие два современных протокола: Matter и Zigbee.

Лампочки с поддержкой Matter

Модели, которые ранее были доступны, теперь получили обновлённый дизайн и улучшенные характеристики. К тому же добавились новые типы лампочек: для подвесных потолков появилась RGB-лампочка с цоколем GX53, для дизайнерских люстр — филаментная лампа E27 с тёплым и холодным белым светом, а для больших помещений — улучшенная версия RGB-лампы E27 с повышенной яркостью.

Все лампочки соответствуют стандарту Matter, который обеспечивает их работу через Wi-Fi даже при отсутствии интернет-соединения.

Кроме того, с обновлением появились новые режимы управления светом: «рассвет», «закат» и циркадный режим. Они помогают улучшить качество сна и настроить освещение в соответствии со временем суток.

Умные выключатели

Яндекс пополнил свой ассортимент беспроводными интеллектуальными выключателями с одной или двумя кнопками, которые позволяют управлять устройствами без использования голосовых команд. Их можно установить в любом месте и без подключения к электросети.

Выключатели могут быть запрограммированы на выполнение до 12 различных сценариев, что открывает широкие возможности для управления освещением, электроприборами и другими устройствами с помощью нескольких нажатий.

Проводной умный выключатель

Кроме беспроводных моделей, Яндекс представил проводной умный выключатель, который сочетает функции реле и стандартного выключателя. Это устройство подходит для всех стандартных подрозетников и также может работать в беспроводном режиме. В таком случае одна из клавиш будет управлять другим устройством или запускать сценарии — например, включать диодную ленту или умную розетку.

Умное реле для существующих выключателей

Для тех, кто уже установил обычные выключатели, Яндекс выпустил умное реле. Оно устанавливается за стандартным выключателем и позволяет превратить его в умное устройство.

Реле можно подключать как с нейтралью, так и без неё, и оно поддерживает голосовое управление, работу по расписанию и интеграцию в сценарии. Например, свет в ванной можно будет включать автоматически при открытии двери, а вытяжка заработает, если датчики зафиксируют повышение температуры.