«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные товары

Российский маркетплейс «Яндекс Маркет» разрешил всем продавцам продавать уцененные товары. Теперь на площадке можно приобрести уценённые и подержанные товары или витринные образцы из всех категорий.

Продавцы смогут загружать и реализовывать подобные товары с 17 октября. Все они попадают в раздел «Ресейл».

Напомним, что с лета 2022 года маркетплейс начал продавать б/у смартфоны и одежду люксовых брендов. Перед публикацией все продавцы проходят проверку службы качества.

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