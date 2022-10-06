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«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные товары

Российский маркетплейс «Яндекс Маркет» разрешил всем продавцам продавать уцененные товары. Теперь на площадке можно приобрести уценённые и подержанные товары или витринные образцы из всех категорий.

Продавцы смогут загружать и реализовывать подобные товары с 17 октября. Все они попадают в раздел «Ресейл».

Напомним, что с лета 2022 года маркетплейс начал продавать б/у смартфоны и одежду люксовых брендов. Перед публикацией все продавцы проходят проверку службы качества.

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Источник:
Яндекс Маркет
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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