Яндекс переходит на новый домен и отказывается от «Новостей» и «Дзена»

Компания «Яндекс» откажется от агрегатора новостей, а также сервиса «Дзен» и займётся развитием домена ya.ru. Он станет главной страницей на которой будет отображаться погода, курс вылют, пробки на дорогах, голосовой помощник «Алиса», почта и переход в «Яндекс ID». Опробовать «минималистичный» Яндекс можно уже сегодня по адресу new.ya.ru.

Действующее приложения «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт» и будет работать как браузер. Приложение для iOS будет функционировать в прежнем режиме, но из него исчезнут «Новости» и «Дзен».

По словам «Яндекса» изменения вступят в силу примерно через месяц.

Агрегатор новостей и сервис «Дзен» переходит к холдингу VK в рамках недавно анонсированной сделки. Взамен «Яндексу» достанется Delivery Club, соглашение об этом подписано 22 августа.

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