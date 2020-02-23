Яндекс запустил денежные переводы через Telegram
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Новости

Яндекс запустил денежные переводы через Telegram

Функциональность мессенджера Telegram нам известна, но тем не менее, на этом все не останавливается. Не так давно была запущена еще одна очень приятная и полезная функция, которая позволяет переводить средства, не выходя из мессенджера. Для этого у пользователя должен быть установлен сам Telegram, в наличии электронный кошелек или карта любого отечественного банка.

Отечественный сервис онлайн-платежей – «Яндекс.Деньги» впервые на рынке запустил возможность делать переводы через мессенджер Telegram. Это достаточно удобная функция и не совсем сложная, как может показаться. Для отправки определенной суммы, нужно всего лишь в сообщение вставить номер банковской карты. Затем Telegram сам перенаправит вас на страницу сервиса «Яндекс.Деньги», где и будет совершаться перевод.

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На этой странице уже будут указаны все необходимые данные отправителя. Нам же теперь просто нужно сделать выбор откуда будет делаться перевод: с электронного кошелька или банковской карты. Один из представителей «Яндекс.Деньги» отметила: «Денежный перевод – куда проще? Больше не нужно вручную вводить номер карты. Переводите быстро и безопасно свои деньги в любом направлении непосредственно в Telegram».

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