«Яндекс Музыка» обзавелась уникальной «Нейромузыкой»

В приложении «Музыки» и устройствах «Яндекс Станции» появилась возможность включить так называемую «Нейромузыку». Нейросеть генерирует бесконечную уникальную мелодию в трёх режимах: «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость».

По задумке разработчиков такие композиции должны помогать концентрироваться на творчестве, учёбе, работе, тренировке и любых других занятиях.

В «нейромузыке» нет слов, пауз и времени. Музыка генерируется в реальном времени при помощи нейросети. Последняя создаёт музыкальные партии в различных жанрах и после этого происходит озвучивание виртуальными инструментами.

Как это выглядит в деле:

«Нейромузыка» основывается на предпочтениях каждого пользователя, что позволяет создавать миллионы уникальных треков.

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