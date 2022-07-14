Яндекс Go для бизнеса автоматизировал массовый заказ такси персоналу

В личном кабинете для корпоративных клиентов Яндекс Go появился «массовый развоз» — функция, которая позволит компаниям организовать развоз сотрудников. Это особенно актуально для крупных производств, ресторанов, баров, отелей и колл-центров, где работа ведется посменно.

Раньше, чтобы после закрытия ресторана отправить сотрудников по домам, менеджеру приходилось организовывать процесс развоза “вручную”: составлять список, кого и куда нужно отвезти, оптимизировать маршрут, проверяя по карте, кто где живет, и как лучше проехать к месту назначения. После этого заказать несколько такси и самостоятельно распределить людей по машинам. На это уходило много сил и времени – иногда даже несколько часов.

Главная технология в «массовом развозе» – алгоритм оптимизации маршрутов. Теперь отправить сотрудников по домам стало удобнее и быстрее: достаточно загрузить список с адресами и номерами телефонов в личный кабинет, после чего система автоматически определяет, кому ехать в одну сторону, формирует удобные маршруты и распределяет людей по машинам. Быстрый ввод данных и массовое информирование о поездках всех участников помогают менеджменту экономить ресурсы, а в тех случаях, когда сотрудникам по пути, решение позволит сэкономить на поездках.

“Массовый развоз” доступен всем корпоративным клиентам Яндекс Go.

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