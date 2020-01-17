Yamaha анонсировала умный саундбар YAS-109
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Новости

Yamaha анонсировала умный саундбар YAS-109

Компания Yamaha анонсировала выход нового умного саундбара YAS-109. Устройство поступит в продажу уже 3 февраля этого года.

Новинка получила поддержку Wi-Fi, технологию стриминга и голосового помощника Alexa. Последний будет работать только в определенных регионах.

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Саундбар оснащён двумя мощными сабвуферами, а также технологиями DTS Virtual:X и Clear Voice. Все это делает звук объемным и обеспечивает чистое звучание без посторонних шумов. Помимо этого, эти технологии хорошо работают с человеческими голосами, как бы выделяя их. Слышно будет даже шёпот.

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Управлять YAS-109 можно через специальное приложение Sound Bar Controller. В нем можно настраивать время работы, регулировать звук и находить нужный контент.

Рекомендованная стоимость устройства составляет 16 990 рублей.

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