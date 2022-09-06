Анонсирован первый в мире «спутниковый» смартфон

Китайская компания Xingji Technology, принадлежащая Geely, пообещала скорый запуск первого в мире телефона, который сможет подключаться к низкоорбитальным спутникам.

Для этого планируется использовать сеть 5G, чтобы люди «никогда не теряли связь». Это даст возможность подключаться к спутникам где угодно — в джунглях, пустынях, горах и там, где просто нет ретрансляторов сотовой связи.

Ван Юн, генеральный директор Xingji Technology заявил, что новинка появится в будущем году, но пока неясно, какие спецификации получит смартфон. Также глава компании сообщил, что Xingji планирует выпускать не только смартфоны, но и очки дополненной реальности.

Цена пока не уточняется.

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