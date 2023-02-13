Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Xiaomi столкнулась с избытком компонентов на 20-30 миллионов смартфонов, что ставит компанию в тяжелое положение. Однако Xiaomi не единственная компания, подверженная этой проблеме – большинство Android-брендов сталкиваются с избытком компонентов, что ведет к росту сложностей и рисков в индустрии.

В то время как раньше производители смартфонов страдали от дефицита полупроводников и собирали новые модели «из того, что было», ситуация сейчас стала зеркальной: компании столкнулись с избытком компонентов, и это может привести к резкому сокращению спроса на новые чипы, микросхемы и сенсоры в течение ближайших 6-9 месяцев.

По подсчетам экспертов, избыток компонентов Xiaomi будет использован к июню, если не будет нового пополнения. Однако, если спрос на новые компоненты упадет, это может отразиться на акциях Qualcomm, MediaTek и других чипмейкеров.

Новые конкуренты также могут усугубить ситуацию, выходя на рынок и сокращая доли прежних лидеров. Это может привести к рецессии в долгосрочной перспективе. Некоторые аналитики утверждают, что это может относиться и к Samsung Display, которую теснят китайские производители дисплеев.

Ситуация на рынке компонентов показывает, что производители смартфонов и других электронных устройств будут сталкиваться со сложностями и рисками в ближайшем будущем, что может привести к изменениям в отрасли.