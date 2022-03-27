Ноутбук Xiaomi с чипом Snapdragon 8cx Gen 2 появился в Geekbench

В Geekbench заметили ноутбук Xiaomi Book S 12.4. Хотя официально компания еще не сообщала о существовании такого устройства, оно может выйти уже этой весной.

Из данных становится ясно, что устройство получит однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, который работает на частоте 3,00 ГГц. Также у ноутбука будет 8 Гб оперативной памяти и 64-битная версия Windows 11 Home.

Ноутбук поддерживает Bluetooth v.1, о чем говорит сертификация Bluetooth SIG.

В одноядерном и многоядерном тестах Xiaomi Book S 12.4. набрал 758 и 3014 баллов соответственно.

Ждем анонс в ближайшее время.

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