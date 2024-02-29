Новости

Xiaomi рассказала, как восстановить «окирпиченный» обновлением смартфон

Компания Xiaomi занимается решением проблемы, из-за которой смартфоны перестают функционировать. Об этом сообщили на официальной странице корпорации «ВКонтакте» в ответ на комментарий пользователя.

Самостоятельно можно восстановить «окирпиченный» смартфон только полным сбросом и удалением всех данных. Однако, такой способ устраивает далеко не всех.

На вопрос о том, возможно ли будет восстановить устройство без потери информации, представители компании рекомендуют обратиться в официальный сервисный центр.

Ранее владельцы устройств Xiaomi, Redmi и POCO пожаловались на обновление операционной системы, превращающее их смартфоны в «кирпичи».

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной