Xiaomi выпустила проектор mini за $345. Производитель обещает более двух часов автономной работы.

Приставка mini в названии появилась не просто так. Габариты устройства миниатюрные — 95 х 98 х 153 мм, вес — 1,3 кг.

Помимо обычного использования, Xiaomi mini умеет делать трансляции с экрана смартфона с помощью NFC.

Xiaomi mini поддерживает разрешение 720p и яркость 250 ANSI люмен. В основе 12-нм четырехъядерная платформа Amlogic T972, 2 Гб оперативной и 16 флеш-памяти.

Есть 8-ваттная аудиосистема и поддержка виртуального звукового поля WANOS с панорамным звуком. Помимо прочего, разъем USB, порт HDMI и стандартный разъем для наушников 3,5 мм.

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