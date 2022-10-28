Xiaomi представила самый тонкий ноутбук-трансформер Book Air 13

Компания Xiaomi представила Book Air 13 — самый тонкий ноутбук в своём ассортименте. Толщина его всего 12 мм, вес — 1,2 кг. Новинка работает на базе процессора Intel Core 12-го поколения, есть даже модель Core i7-1250U.

Также в нём установлены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 512 ГБ. В качестве экрана используется 13,3-дюймовая панель OLED E4 с разрешением 2880×1800 и частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость — 600 нит, экран обеспечивает 100-процентное покрытие гаммы DCI-P3.

При этом экран может откидываться на заднюю часть ноутбука, то есть это полноценный трансформер. Для защиты дисплея используется стекло Gorilla Glass.

Из разъёмов есть два Thunderbolt 4, а в числе коммуникаций — Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0. Также присутствует сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и четыре динамика. Xiaomi Book Air 13 работает под управлением Windows 11. Заявленное время автономной работы — около 12 часов.

Модель с Core i5-1230U стоит 4999 юаней (~42 300 рублей), а с Core i7-1250U — 5599 юаней (~47 500 рублей). Продажи стартуют 31 октября.