Xiaomi представила Redmi 13R 5G – дешевый смартфон с процессором 2023 года и AI-камерой

Сегодня в Китае без особого шума дебютировал бюджетный смартфон Redmi 13R 5G на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ с AI-камерой. Он фактически представляет собой обновленный Redmi 13C 5G для внутреннего рынка.

Устройство получило большой 6,74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц, единую конфигурацию памяти — 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддержку 5G, длинный лоток для двух SIM-карт и карты microSD, емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт) и 50-мегапиксельную камеру с искусственным интеллектом.

Что касается процессора, то это 8-ядерный Dimensity 6100+ среднего класса с частотой 2,2 ГГц, который был анонсирован в июле 2023 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. В среднем в AnTuTu (v10) такой чип выдает чуть выше 400 000 баллов.

Новый смартфон Xiaomi представлен в трех цветах: черном, зеленом и фиолетовом. Его стоимость — $140 (~12600 рублей).