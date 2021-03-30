Xiaomi представила раскладной смартфон Mi MIX FOLD за 116 000 рублей

Сегодня Xiaomi официально представила свой первый складной смартфон – Mi MIX FOLD. Он оснащен большим внутренним гибким дисплеем с разрешением WQHD+ 8,01 дюйма и внешним дисплеем с диагональю 6,52 дюйма, этот инновационный смартфон обладает самым большим на сегодняшний день складным дисплеем из всех смартфонов. Устройство может похвастаться еще большим количеством новинок, дебютируя с собственным процессором Surge C1, а также первым жидкокристаллическим объективом, который можно увидеть в смартфоне.

По заявлению производителя, Mi MIX FOLD – это первоклассное устройство с четырьмя динамиками, аккумулятором емкостью 5 020 мАч и поддержкой турбозарядки мощностью 67 Вт. Это еще одна важная веха для Xiaomi, представляющая ряд технологических прорывов с лазерным фокусом на потребительском рынке.

В качестве первого складного смартфона Xiaomi, Mi MIX FOLD использует U-образную конструкцию шарниров, которая значительно улучшила вес и надежность. По сравнению с другими складными устройствами, вес уменьшился на 27%, устройство прошло 200 000 изгибов при тестировании на надежность и до 1 миллиона изгибов при тестировании на экстремальную надежность.

Оснащенный гибким OLED-дисплеем с разрешением 8,01″ WQHD+, MiX Fold предлагает сверхбольшой формат 4:3, что делает его не только самым большим складным дисплеем смартфона, представленным в настоящее время на рынке, но и сопоставимым с некоторыми планшетами по размеру. Предлагая уникальный шарм складного смартфона с дисплеем планшетного размера в маленьком и компактном корпусе.

Смартфон имеет 6,52-дюймовый внешний AMOLED дисплей, который также является самым большим на любом складном смартфоне. С частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением HD+. Дисплей достигает соотношения сторон 27:9.

Благодаря собственному алгоритму искусственного интеллекта Xiaomi, внешние и внутренние дисплеи Mi MIX FOLD могут генерировать изображения и видео, а также удвоить разрешение изображения с 720p до 1440p. Для видео, алгоритм AI повышает разрешение с 480p до 1440p.

Mi MIX FOLD работает на процессор Qualcomm Snapdragon 888. Новый LPDDR5 с частотой 3200 МГц в сочетании с высокоскоростной флэш-памятью UFS 3.1 дополняют флагманскую производительность Snapdragon 888.

Mi MIX FOLD предлагается в стандартном и керамическом исполнении. В стандартной версии используется стеклянная задняя крышка Corning Gorilla пятого поколения с керамической текстурой. Керамическая версия оснащена золотой средней рамкой и кнопками регулировки громкости, а также черной керамической задней крышкой со специальной лазерной гравировкой.

Китайские цены Mi MIX FOLD:

Версия 12 ГБ+256 ГБ – 9 999 юаней (116 тысяч рублей)

Версия 12 ГБ+512 ГБ – 10 999 юаней (127 тысяч рублей)

Версия 16 ГБ+512 ГБ – 12 999 юаней (150 тысяч рублей)

Предварительные заказы на Mi MIX Standard Edition и Ceramic Special Edition будут открыты 30 марта. Пока новинка будет доступна для продажи в Китае с 16 апреля.