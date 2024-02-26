В России стартуют продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi объявила о начале глобальных продаж своего фитнес-браслета Smart Band 8 Pro, который до этого момента был доступен исключительно на китайском рынке и поддерживал только китайский и английский языки. Теперь к списку поддерживаемых языков добавили и русский.

Smart Band 8 Pro представляет собой продвинутую модель базовой версии Smart Band 8. Устройство весит 22,5 грамма и оснащено 1,74-дюймовым прямоугольным AMOLED-экраном с разрешением 336×480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью в 600 нит. Экран получил защиту от царапин и ударов благодаря стеклу Corning Gorilla Glass 3.

Фитнес-браслет предлагает круглосуточное мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови, а также отслеживание уровня стресса и анализ качества сна пользователя. В целом есть более 150 спортивных режимов. Аккумулятор емкостью 289 мАч обеспечивает до двух недель работы без подзарядки.

В некоторых российских магазинах электроники и маркетплейсах фитнес-браслет предлагается по цене от 6000 до 7500 рублей.