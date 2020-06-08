Xiaomi представила лазерный 4K-проектор

Компания Xiaomi любит радовать поклонников своей продукции новыми устройствами. Особенно это касается жителей Китая. Так, сегодня в Поднебесной в продаже появится новый лазерный проектор Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K. Ориентировочная стоимость данного девайса составляет 2 120 долларов. Однако для тех, кто его собирается приобретать в числе первых будет значительная скидка: по ней стоимость проектора составит 1 838 долларов.

Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K, как понятно из названия, получил разрешение 4К, то есть 3840х2160 пикселей. Не менее интересной возможность является возможность вывода стодюймового изображения ультравысокий четкости на расстоянии 24 см от стены. В таком случае диагональ изображения регулируется в пределах от 80 до 150 дюймов. Что касается контрастности, то она составляет 3 000:1. Также отметим поддержку расширенного динамического диапазона HDR10.

Если сравнивать новое устройство с предшественником, то яркость Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K превосходит на 30% и составляет 2000 ANSI люмен. Поэтому любоваться любимым фильмом можно даже в яркий солнечный день. Что касается срока службы источника света, то по заявлению производителя его хватит на 25 тыс. часов. Таким образом, исходя из расчетов средней работы в сутки в течение 4 часов, проектор прослужит около 17 лет. Для любителей качественного звука, производитель сделал поддержку Dolby Virtual Surround.