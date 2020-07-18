Xiaomi начала тестировать MIUI 12.1
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Xiaomi начала тестировать MIUI 12.1

Несмотря на то, что обновление MIUI 12 еще не прилетело на большинство моделей Xiaomi и Redmi, производитель уже начал работу над новой версией прошивки – MIUI 12.1. В Китае уже в полной мере идет работа и тестирование новых возможностей и функций. Более того, в сети уже присутствует видео, на котором показаны все нововведения MIUI 12.1.

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Итак, на что стоит обратить внимание. В MIUI 12.1 стоит ожидать появления нового набора анимации для разблокировки отпечатком пальца, для обладателей устройств с AMOLED-дисплеем. Сперва пользователям будет предложено на выбор четыре варианта анимации, затем можно будет скачать новые с помощью приложения «Темы».

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Еще одна полезная функция, которая повышает безопасность пользования устройством – это Secure keyboard. Сейчас, когда кто-то вводит пароль, сторонний человек может его угадать, только лишь наблюдая за перемещением пальцев. В Secure keyboard расположение цифр на клавиатуре будет меняться каждый раз при разблокировке смартфона.

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Некоторые изменения коснулись и приложения-помощника App Vault. Теперь, приложение, которое позволяет получит быстрый доступ к информации и функциям, выполнено в стиле iOS и имеет белую подложку. Сверху располагаются значки, которые нельзя удалить, снизу идут крупные секции, где пользователь может менять порядок расположения.

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В MIUI 12.1 пользователь получит возможность немного видоизменить или настроить под себя даже режим Always On Display. Теперь пользователю разрешено скрывать некоторые элементы, которые, по его мнению, не нужны в этом режиме. Это касается, например, значка аккумулятора, оповещений и шагомера. Настройки «Специальных возможностей» стали более удобными для пользователей с ограниченными возможностями.

Также отмечается появление новых фильтров в «Камере» и «Галерее», появились новые возможности установки «водяных знаков», а также добавлен параметр кровяного давление в Xiaomi Health и улучшена функция «Суперобоев». Ожидается, что с выходом этого обновления, смартфоны получат сразу и июльское обновление безопасности.

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