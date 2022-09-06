Xiaomi выпустила светодиодный светильник с технологией Bluetooth Mesh

Xiaomi представила обновленный точечный светодиодный светильник Mijia LED spotlight. Устройство предлагается за $14.

У новинки есть поддержка технологии Bluetooth Mesh и линза TIR. Светильник умеет плавно затемнятся, а само освещение получается максимально комфортным и не ослепляющим. Яркость мягко регулируется от 1% до 100% , цветовая температура — от 2700K до 6500K.

Управлять устройством можно через приложение или умные колонки Xiaomi через голосовые команды. С помощью них можно включать/выключать светильники и группировать их в несколько источников света.

Светодиодный светильник Mijia с технологией Bluetooth Mesh рассчитан на отверстия диаметров 70-80 мм.

В продажу новинка должна поступить 20 сентября.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!