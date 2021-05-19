Топовый планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит в максимуме Snapdragon 870 и особую ОС

Появились свежие данные о будущем планшете Xiaomi Mi Pad 5. Как сообщается, будет выпущено три модели на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 860 и Snapdragon 7-й серии. Таким образом, версии на основе Dimensity 1200 может и не быть.

Планшетам приписывают 11-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой 120 Гц. Сенсорный слой будет работать на частоте 240 Гц. Стилус поддерживает 4096 степеней нажатия.

В качестве операционной системы обещана прошивка MIUI for Pad, которая поддерживает режим ПК, работу с несколькими устройствами и так далее.

Даты выхода и цены пока нет. Однако очевидно, что новые планшеты дешёвыми не будут.

The GEEK в Instagram