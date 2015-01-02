Xiaomi Mi 10i 5G выйдет в Индии менее чем за 300 долларов

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 10i 5G. Это среднеуровневый девайс на базе однокристальной системы Snapdragon 750G с поддержкой сетей пятого поколения. Из других особенностей отметим дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц (частота сенсорного слоя 240 Гц) и основную квадрокамеру на 108 + 8 +2 +2 МП. Также отметим фронтальную камеру на 16 МП.

Новинка получила ЖК-экран с диагональю 6,67 дюйма, с разрешением FHD+ и яркостью 450 нит. Есть поддержка стандарта HDR10. Защита представлена стеклом Gorilla Glass 5.

Новинка получила защиту по стандарту IP53. Объём ОЗУ типа LPPDR4x составляет 6/8 ГБ, постоянной памяти UFS 2.2 — 64/128 ГБ.

Другие особенности включают в себя 11 встроенных датчиков температуры на задней панели, батарею на 4820 мА•ч с зарядкой мощностью 33 Вт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, Hi-Res Audio, сканер отпечатка пальца на боковой кнопке и разъём 3,5 мм. В качеств ОС используется Android 10 с оболочкой MIUI 12.

Цена вопроса составляет от 278 до 328 долларов в зависимости от объёма памяти.