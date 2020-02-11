Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max устроили тест на скорость

Зарубежный блогер сравнил по скорости флагманские Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max для YouTube-канала Tech/NickBrazer.

Тест делался вручную и запуск приложений на двух смартфонах происходил практически одинаково. Единственное, iPhone 11 Pro Max кажется быстрее из-за более плавной анимации iOS. По скорости работы оба смартфона практически одинаковы.

Однако iPhone 11 Pro Max выиграл у Xiaomi Mi 10 Pro в тесте на рендеринг видео. Первый справился с задачей всего за 13 секунд, а второму понадобилось около 80 секунд. Но признайтесь, кто будет делать рендеринг видео на смартфоне?

По итогам видео победу над iPhone 11 Pro Max одержал Xiaomi Mi 10 Pro. Но стоит помнить, что разницы в скорости работы между двумя флагманами практически нет, а сами отличия только в цене. Xiaomi Mi 10 Pro сейчас продаётся в Китае за 715 долларов, а когда он доберётся до международного рынка и по какой стоимости – неизвестно.