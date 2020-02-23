Xiaomi готовит «раскладушку» с гибким дисплеем

Еще около года назад представители Xiaomi намекнули на то, что намерены начать разработку смартфона с гибким дисплеем. Но на этом все и остановилось. На днях же появилась новая информация относительно будущего девайса. Согласно утечкам, новый девайс будет выполнен в стиле Motorola Razr или Galaxy Z Flip.

Именно по этому поводу представители Xiaomi начали переговоры с руководителями Samsung. Разговор был на счет поставок складных дисплеев и ультратонкого стекла, которые использовались в Galaxy Z Flip. Но видимо на данный момент представители Samsung не готовы делиться своими наработками в этой сфере, так как сейчас идет наращивание количества таких стекол для новых устройств корейского производителя.

Но выход был найден за счет возможного сотрудничества с китайскими производителями данного продукта, который использовался в Moto Razr. Правда, качество от BOE и CSOT немного хуже, поэтому Xiaomi все же будут стремиться к поставкам комплектующих от Samsung. Сейчас данных о будущем складном устройстве от Xiaomi нет, но есть несколько патентов, которые были представлены ранее. По какому из них будет создан смартфон – пока неизвестно.