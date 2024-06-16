Xiaomi добавит ИИ-функции в HyperOS

Xiaomi активно следует трендам и готовится внедрить искусственный интеллект в свою операционную систему HyperOS. Так, в бета-версии HyperOS для Xiaomi 14 в приложении «Заметки» появились ИИ-функции, схожие с ChatGPT.

В частности, нейросеть способна не только генерировать резюме текста, но и дополнять его информацией из интернета. Вставка текста из буфера обмена активирует ИИ для создания расширенной версии содержимого.

В ходе тестирования также был обнаружен механизм цензуры: при попытке создать резюме статьи о площади Тяньаньмэнь, ИИ ответил: «Этот контент чувствителен». Это говорит о том, что Xiaomi может внедрять функции модерации контента в свои ИИ-инструменты.

Важно, что функции ИИ в HyperOS нуждаются в интернет-соединении, что указывает на обработку данных на удалённых серверах. Пока что эти тесты проводились только на китайской версии HyperOS. Скорее всего, ИИ займет более значимую роль в предстоящей HyperOS 2.0, которая дебютирует вместе с Android 15 в ближайшие месяцы.