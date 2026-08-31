Xiaomi 18 Fold получит ёмкий аккумулятор и новейшую высокоскоростную память LPDDR6
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Xiaomi 18 Fold получит ёмкий аккумулятор и новейшую высокоскоростную память LPDDR6

Складной смартфон станет первым в мире устройством с оперативной памятью нового поколения, а также рекордсменом по ёмкости АКБ среди конкурентов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 06:35
Xiaomi 18 Fold получит ёмкий аккумулятор и новейшую высокоскоростную память LPDDR6

В преддверии скорого дебюта смартфона Xiaomi 18 Fold в Сети появляется всё больше подробностей о его технических характеристиках. Сегодня стала известна ёмкость аккумулятора и мощность зарядки, а также тип ОЗУ.

По словам инсайдера Bald Panda, ёмкость АКБ в Xiaomi 18 Fold составит 6000 мАч, что станет рекордом среди существующих широкоформатных складных смартфонов. Для сравнения, в Samsung Galaxy Z Fold8 установлен аккумулятор на 4880 мАч, а у HUAWEI Pura X Max — 5300 мАч. Информатор также заявил, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, а также беспроводную зарядку на 50 Вт.

Кроме этого, компания в своём официальном аккаунте опубликовала тизер-постер, который раскрыл тип чипа ОЗУ. Судя по изображению, в Xiaomi 18 Fold будет установлена новейшая оперативная память стандарта LPDDR6, что сделает смартфон первым устройством в мире, оснащённым памятью нового поколения.

Что касается других известных технических характеристик, инсайдеры приписывают Xiaomi 18 Fold внутренний дисплей с диагональю около 7,6-дюймов с соотношением сторон 4:3, а по габаритам устройство будет схоже с широкоформатными конкурентами от HUAWEI и Samsung. Также ожидается, основная камера на 200 Мп, боковой сканер отпечатка пальца и ОС Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Кроме этого, Xiaomi уже подтвердила, что за вычислительные способности в смартфоне будет отвечать её фирменный чип XRing O3.

Презентация Xiaomi 18 Fold состояться уже в начале сентября. Напомним, ранее на нашем сайте вышел материал, в котором грядущую новинку показали на «живых» фотографиях и видео.

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