Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на первых рендерах

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первые рендеры смартфона HUAWEI Mate XT 2 с трёхсекционным складным дисплеем. Изображения раскрыли не только дизайн устройства, но и его новый формат раскрытия экрана.

Судя по изображениям, в новом поколении трифолда HUAWEI отказалась от своего способа раскрытия дисплея в пользу конструкции формата складывания во «внутрь», как у Samsung Galaxy Z TriFold.

Инсайдеры приписывают смартфону чип Kirin 9050 Pro с упором на локальный ИИ, аккумулятор объёмом около 6000 мАч и усовершенствованный шарнир, который существенно снизит видимость дисплейной складки в сравнении с прошлым поколением трифолда компании. Кроме этого, ожидается четыре варианта расцветок корпуса: чёрный, красный, фиолетовый и белый.

Презентация HUAWEI Mate XT 2 может состоятся уже 15 сентября вместе со смартфоном HUAWEI Mate 90.