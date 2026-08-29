Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на первых рендерах
Новости

Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на первых рендерах

Смартфон получит формат шарнира как у Samsung Galaxy Z TriFold.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:48
Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на первых рендерах

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первые рендеры смартфона HUAWEI Mate XT 2 с трёхсекционным складным дисплеем. Изображения раскрыли не только дизайн устройства, но и его новый формат раскрытия экрана.

Судя по изображениям, в новом поколении трифолда HUAWEI отказалась от своего способа раскрытия дисплея в пользу конструкции формата складывания во «внутрь», как у Samsung Galaxy Z TriFold.

Инсайдеры приписывают смартфону чип Kirin 9050 Pro с упором на локальный ИИ, аккумулятор объёмом около 6000 мАч и усовершенствованный шарнир, который существенно снизит видимость дисплейной складки в сравнении с прошлым поколением трифолда компании. Кроме этого, ожидается четыре варианта расцветок корпуса: чёрный, красный, фиолетовый и белый.

Презентация HUAWEI Mate XT 2 может состоятся уже 15 сентября вместе со смартфоном HUAWEI Mate 90.

Обсудить

Главное по теме

Новости Представлен Honor Play 20A — ультрадоступный смартфон с дополнительным дисплеем на задней панели

Большой 6,9-дюймовый экран и ёмкий аккумулятор на 6000 мАч.
Обзоры Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S Обзоры Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Похожие материалы

HUAWEI HUAWEI представила MateBook Pro S: самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире весом 798 граммов

OLED-дисплей, процессор Kirin XE90, HarmonyOS 6.1 и функция ограничения углов обзора экрана.

 HUAWEI От Родченко до смартфонов: в Третьяковке покажут кадры, снятые на HUAWEI

На выставке представят около 130 работ российских фотографов.

 HUAWEI В России стартовали продажи HUAWEI Pura 90s Pro и Pro Max

Батарея 6000 мА·ч и цены от 74 999 рублей.

 HUAWEI Старт продаж HUAWEI FreeClip 2 S: сколько стоят обновлённые наушники-клипсы в России

Новинка сохранила фирменную конструкцию-клипсу, но получила переработанный дизайн и увеличенный зарядный кейс.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Китайская Z.ai открыла веса мощной ИИ-модели GLM-5.3 iPhone 18 Pro может получить переменную диафрагму и чип A20 Pro Доля Android в мировых продажах смартфонов снизилась до 75% Владельцы iPhone в США смогут потребовать до $95 от Apple Google заставит разработчиков Android-приложений оптимизировать свой софт под меньшее потребление памяти Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

24 августа · vivo

Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

Почти флагман, но с гораздо более приятной ценой.
  1. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  2. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  3. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  4. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
  5. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
Смотреть все обзоры →