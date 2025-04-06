Xiaomi 15S Pro может стать первым смартфоном с новым фирменным процессором Xiaomi

Смартфон Xiaomi 15S Pro может стать первым смартфоном, аппаратной основой которого станет фирменный мобильный процессор Xiaomi. Разработку устройства официально подтвердил соучредитель и вице-председатель китайской компании Лин Бин.

Xiaomi 15S Pro станет первым смартфоном S-серии со времен Xiaomi 12S, выпущенного почти три года назад. Согласно ранним утечкам, он сохранит ключевые особенности модели 15 Pro, включая 2K-дисплей с изогнутыми краями и систему из трех камер с оптикой Leica.

Одним из главных апгрейдов станет аккумулятор емкостью более 6000 мАч. Устройство также будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 90 Вт.

Ожидается, что именно этот смартфон дебютирует с новым фирменным процессором Xiaomi. Чип создается на базе архитектуры Arm v9 с применением техпроцесса TSMC N4P. Подробнее о процессоре читайте в отдельном материале.

Кроме того, в Xiaomi 15S Pro может вернуться технология сверхширокополосной связи (UWB), которая ранее использовалась в Xiaomi MIX 4. Эта функция обеспечивает высокоточную пространственную ориентацию и может быть полезна, например, для бесключевого доступа к электромобилю Xiaomi SU7.