Xiaomi 12T появился на живом фото

В Перу уже продают смартфон Xiaomi 12T, который еще даже не представили. Пользователь опубликовал живые фото и заявил, что купил его за $615.

Представить Xiaomi 12T должны в скором времени. У смартфона будет 6,67-дюймовый 1,5К дисплей с разрешением 1220 х 2712 пикселей. Процессором выступит MediaTek Dimensity 8100, емкость аккумулятора — 5000 мАч + 120-ваттная зарядка.

Основная камера тройная: 108, 8 и 2 Мп. У фронтальной — 20 Мп.

Также вместе с Xiaomi 12T должны представить Xiaomi 12T Pro. Более мощная версия будет работать на Snapdragon 8 Plus Gen 1 и получит 200-мегапискельную камеру. Ждем официальный анонс через несколько дней.

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