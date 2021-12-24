Xiaomi 12 Pro — всё, что слили о новинке до анонса

Уже 28 декабря состоится презентация линейки смартфонов Xiaomi 12. И вот с ети появились новые данные о них.

Для начала глава компании Лэй Цзюнь рассказал о топовом смартфоне Xiaomi 12 Pro. По его словам, новинка не перегревается, хотя оснащена мощным процессором Snapdragon 8 Gen 1. Он заявил, что после получаса игры в Honor of Kings температура смартфона не превысила 43,5 °С.

Также появилось видео, которое демонстрирует адаптивную частоту на экране смартфона. Как заявил глава компании, у Xiaomi 12 Pro будет 2K-экран с матрицей OLED, технологией LTPO второго поколения и сниженным потреблением энергии.

Помимо этого, в сети появились многочисленные рендеры новинки, которые показывают её со всех сторон.

Смартфон оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и основной камерой разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения. Эта версия будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт (у базовой будет 67 Вт).