Windows 11 перестанет работать со старыми Wi-Fi роутерами

В свежей бета-версии Windows 11 под номером 22557 нашли интересное решение от Microsoft. Например, Windows 11 не будет работать со старым оборудованием, которое поддерживает устаревшие и сомнительные протоколы шифрования TKIP и WEP.

Отказ поддержки связан с несколькими причинами. Одна из них это огромное число уязвимостей. Хакерам и злоумышленникам они хорошо известны, и с их помощью они могут воспроизводить взломы или атаки на оборудование жертв.

Если попробовать установить Wi-Fi соединение с защитой WEP или TKIP, то в Windows 11 появится предупреждающее окно с рекомендацией использовать современные методы шифрования. Стоит отметить, что большинство современных роутеров давно работают по протоколу шифрования WPA2, поэтому за бортом могут оказаться только владельцы старого оборудования.

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