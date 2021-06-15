Появились первые скриншоты Windows 11

Китайский сайт Baidu опубликовал скриншоты еще неанонсированной операционной системы Windows 11. Выход новой ОС только запланирован на 24 июня, но в Сети уже появилась тестовая сборка.

Если скриншоты реально показывают Windows 11, то новая ОС очень сильно напоминает отменённую Windows 10X для устройств с двумя дисплеями.

Кроме того, панель теперь размещена по центру (напоминает macOS), а из меню «Пуск» исчезла живая плитка и большая часть опций. Из старой операционной системы перекочевали кнопки выключения и перезапуска, а также иконки закреплённых приложений. Сам интерфейс стал гораздо минималистичней и проще.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Стоит отметить, что источники зарубежного издания The Verge подтвердили подлинность скриншотов. Поэтому именно такой нам стоит ожидать Windows 11, которую представят 24 июня.

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