Wii U и Nintendo 3DS в апреле отключают от онлайна

Обладатели портативных консолей Wii U и Nintendo 3DS будут отключены от онлайн-серверов 8 апреля 2024 года, как сообщает Nintendo.

Таким образом, игроки больше не смогут играть по сети, просматривать онлайн-рейтинг и использовать многие другие интернет-опции. Возможность скачивать ранее купленные игры у пользователей останется.

Nintendo выразила благодарность игрокам за длительное использование сервисов 3DS и Wii U, а также извинилась за возможные неудобства.

Напомним, что в марте 2023 года Nintendo отключила возможность совершать покупки в цифровых магазинах 3DS и Wii U.