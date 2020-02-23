Warface: Breakout вышла на PlayStation 4 и Xbox One

Компания MY.GAMES выпустила шутер Warface: Breakout для консолей текущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. По словам разработчиков, они адаптировали игру для максимальной комфортной игры с помощью геймпада.

Стоимость базовой версии игры для любой платформы составляет 1 749 рублей. Кроме того, есть Delux-издание с эксклюзивными вещами для настройки внешнего вида бойца и оружия. Расширенное издание обойдётся в 2 599 рублей.

Создатели игры заявили, что в будущем будут выпускаться бесплатные обновления для Warface: Breakout.

Первая часть Warface также доступна на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.