Warface: Breakout вышла на PlayStation 4 и Xbox One

Компания MY.GAMES выпустила шутер Warface: Breakout для консолей текущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. По словам разработчиков, они адаптировали игру для максимальной комфортной игры с помощью геймпада.
Стоимость базовой версии игры для любой платформы составляет 1 749 рублей. Кроме того, есть Delux-издание с эксклюзивными вещами для настройки внешнего вида бойца и оружия. Расширенное издание обойдётся в 2 599 рублей.
Создатели игры заявили, что в будущем будут выпускаться бесплатные обновления для Warface: Breakout.
Первая часть Warface также доступна на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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