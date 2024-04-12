Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового

12 апреля Google представила первую общедоступную версию Android 15 Beta 1, которую уже можно опробовать на десяти устройствах Pixel.

Нововведения Android 15 Beta 1

Автоматическое расширение приложений на весь экран, даже если разработчики сторонних приложений этого не предусмотрели

Возможность архивирования приложений, которая озволяет удалять неиспользуемые программы, сохраняя при этом все данные и аккаунты

Обновление набора приложений TalkBack для людей с ограниченными возможностями, поддержка тактильных дисплеев с шрифтом Брайля

Улучшение межсимвольного выравнивания для шрифтов с нефиксированным интервалом (китайский, японский и т.д.)

Доработка запрета на автоматическое разворачивание вредоносных приложений на весь экран

Возможность выбора приложения для хранения банковских карт по умолчанию

Обновленный класс ProfilingManager, который упрощает сбор разрешенной пользовательской информации для разработчиков

Опция для соединения по сотовой сети только с шифрованием

Новый раздел «Конфиденциальность» в настройках Wi-Fi

Обновленная анимация жеста «Назад»

Выведение компонента NFC в отдельный модуль Project Mainline для обновлений через Google Play

Прошивка включает апрельский патч безопасности 2024 года и доступна для устройств Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold и Pixel 8, Pixel 8 Pro.