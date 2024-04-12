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Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового

12 апреля Google представила первую общедоступную версию Android 15 Beta 1, которую уже можно опробовать на десяти устройствах Pixel.

Нововведения Android 15 Beta 1

  • Автоматическое расширение приложений на весь экран, даже если разработчики сторонних приложений этого не предусмотрели
Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового
  • Возможность архивирования приложений, которая озволяет удалять неиспользуемые программы, сохраняя при этом все данные и аккаунты
  • Обновление набора приложений TalkBack для людей с ограниченными возможностями, поддержка тактильных дисплеев с шрифтом Брайля
  • Улучшение межсимвольного выравнивания для шрифтов с нефиксированным интервалом (китайский, японский и т.д.)
  • Доработка запрета на автоматическое разворачивание вредоносных приложений на весь экран
  • Возможность выбора приложения для хранения банковских карт по умолчанию
  • Обновленный класс ProfilingManager, который упрощает сбор разрешенной пользовательской информации для разработчиков
  • Опция для соединения по сотовой сети только с шифрованием
Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового
  • Новый раздел «Конфиденциальность» в настройках Wi-Fi
Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового
Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового
  • Обновленная анимация жеста «Назад»
  • Выведение компонента NFC в отдельный модуль Project Mainline для обновлений через Google Play

Прошивка включает апрельский патч безопасности 2024 года и доступна для устройств Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold и Pixel 8, Pixel 8 Pro.

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Источник:
Android Developers, 9to5google
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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