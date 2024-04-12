Вышла первая публичная бета-версия Android 15: что нового

12 апреля Google представила первую общедоступную версию Android 15 Beta 1, которую уже можно опробовать на десяти устройствах Pixel.
Нововведения Android 15 Beta 1
- Автоматическое расширение приложений на весь экран, даже если разработчики сторонних приложений этого не предусмотрели
- Возможность архивирования приложений, которая озволяет удалять неиспользуемые программы, сохраняя при этом все данные и аккаунты
- Обновление набора приложений TalkBack для людей с ограниченными возможностями, поддержка тактильных дисплеев с шрифтом Брайля
- Улучшение межсимвольного выравнивания для шрифтов с нефиксированным интервалом (китайский, японский и т.д.)
- Доработка запрета на автоматическое разворачивание вредоносных приложений на весь экран
- Возможность выбора приложения для хранения банковских карт по умолчанию
- Обновленный класс ProfilingManager, который упрощает сбор разрешенной пользовательской информации для разработчиков
- Опция для соединения по сотовой сети только с шифрованием
- Новый раздел «Конфиденциальность» в настройках Wi-Fi
- Обновленная анимация жеста «Назад»
- Выведение компонента NFC в отдельный модуль Project Mainline для обновлений через Google Play
Прошивка включает апрельский патч безопасности 2024 года и доступна для устройств Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold и Pixel 8, Pixel 8 Pro.
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