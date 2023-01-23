Внезапно: вышла iOS 12.5.7 для старых iPhone и iPad

Удивительно, но Apple выпустила обновление для всех старых устройств, которые не могут обновиться до iOS 16 и более актуальных версий. В этот раз общественности была представлена iOS 12.5.7.

Само обновление вносит небольшие исправления в систему и улучшает безопасность. Каких-либо новых функций нет. Обновиться могут iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3.

Вес обновления около 290 МБ. Загрузить iOS 12.5.7 можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.