Владельцы MacBook с M1 жалуются на треснутый экран

Читатель тематического ресурса 9to5Mac Ян Проберт поделился интересной проблемой с которой он столкнулся из-за MacBook Pro на процессоре M1. По его словам, экран его MacBook треснул во время во время обычной эксплуатации.

Помимо него аналогичные трудности есть и у других владельцев MacBook Pro и MacBook Air с M1. Об этом свидетельствуют посты на форуме технической поддержки Apple и сайте Reddit. Самые внимательные заметили, что дисплей трескается во время открытия или закрытия крышки ноутбука.

Фото MacBook Pro M1 с треснутым экраном

Apple пока никак не комментирует ситуацию. Большинство сервисных центров отказывают в гарантийном ремонте и только единичные компании готовы забрать устройство из-за дефекта.

По наблюдениям пользователей, проблема может быть из-за слабой конструкции рамки, которая не способна защитить дисплей при закрытии крышки.