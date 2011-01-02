ВКонтакте обновила фирменный стиль

Накануне своего дня рождения ВКонтакте представила новый логотип и собственный шрифт. Они дадут старт масштабному обновлению фирменного стиля всей экосистемы, в которую входят «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Работа ВКонтакте» и другие сервисы.

На первом этапе изменится дизайн десктопной версии (vk.com) и логотип ВКонтакте. В нём используется привычная иконка более яркого синего оттенка — насыщенные цвета стали частью бренд-платформы ВКонтакте. Иконку дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans — его разработали дизайн-команда ВКонтакте и студия TypeType.

Новый шрифт будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. Он не только освежит внешний вид ВКонтакте, но и свяжет логотипы всех продуктов и направлений экосистемы. Шрифт VK Sans выразителен, легко читается и нейтрально воспринимается в текстах разного настроения и стиля.

Команда ВКонтакте подчёркивает, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме ВКонтакте.

Обновлённый брендбук ВКонтакте доступен по ссылке vk.com/brand. Представленную дизайн-систему уже применили для некоторых сервисов — например, «Еды ВКонтакте» и «Такси ВКонтакте». Вскоре на новый визуальный язык перейдут другие продукты и направления.

Роль ВКонтакте изменилась — сегодня это уже не просто социальная сеть для общения, а полноценная экосистема сервисов, объединённых в одном привычном приложении. Причём каждый из сервисов — самостоятельный бренд. Мы создали гибкую дизайн-систему, которая просто масштабируется и помогает сервисам решать собственные задачи, а пользователям — легко ориентироваться в продуктах ВКонтакте. Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте

Увидеть новый логотип ВКонтакте можно будет в свежем дизайне vk.com. Иконки здесь стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый — оформление платформы унифицируют, чтобы на всех устройствах ВКонтакте выглядела похоже и узнаваемо. Прежде команда соцсети полностью обновила мобильное приложение: упорядочила навигацию, облегчила дизайн и заложила фундамент для дальнейшего развития экосистемы. Как показывает статистика, новый внешний вид приложения помогает пользователям фокусироваться на общении и контенте.

Новое оформление версии ВКонтакте для компьютера постепенно появится у всех пользователей. Уже сейчас оценить изменения смогут первые 100 тысяч добровольцев — чтобы присоединиться к ним, нужно включить обновлённый дизайн в настройках профиля на сайте vk.com. У части аудитории свежий фирменный стиль появится автоматически.