ВКонтакте представила новое поколение чат-ботов

ВКонтакте представила новые инструменты, которые помогут компаниям более эффективно взаимодействовать с клиентами.

С помощью чат-ботов в VK Мессенджере клиенты смогут пользоваться нативным доступом к услугам компаний без необходимости покидать привычную среду мессенджера или переходить в другие приложения. Веб-сервисы организаций будут открываться внутри чат-бота, что упростит пользовательский путь и увеличит скорость взаимодействия с клиентом. Компании смогут проводить авторизацию клиентов, отправлять транзакционные уведомления и оказывать персональную поддержку. Набор сценариев может меняться и подстраиваться под нужды компании.

Кроме того, ВKонтакте улучшила API для чат-ботов, позволив компаниям интегрировать в свои чаты уведомления с кнопками действий. Пользователи могут оформить заявку, запросить статус заказа или совершить другое действие, не тратя время на поиск нужной команды. Обновленная платформа чат-ботов доступна как в мобильных приложениях ВKонтакте и VK Мессенджер, так и в веб-версии соцсети.

Официальные чат-боты компаний будут отмечены специальным интерфейсным баннером. Новые инструменты адаптированы под потребности разных сфер бизнеса, включая страхование, ритейл, туризм и другие.