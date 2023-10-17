Беспарольный вход стал основным для пользователей ВКонтакте

VK ID обновил процедуру авторизации для пользователей ВКонтакте, сделав беспарольные методы входа основными. В ВКонтакте отмечают, что такой шаг направлен на усиление безопасности аккаунтов и предотвращение взломов.

Пользователи теперь могут выбирать из различных способов доступа к своему аккаунту. Опции включают в себя вход по коду из СМС или звонку-сбросу, аутентификацию по лицу или отпечатку пальца через OnePass, вход через QR-код или push-уведомление, а также использование специального приложения для генерации кодов.

Чтобы воспользоваться беспарольными методами, пользователи должны подтвердить свой актуальный номер телефона или привязать устройство к своему аккаунту в личном кабинете VK ID. Важно отметить, что опция входа по паролю по-прежнему остается доступной в качестве дополнительного метода авторизации. Пользователи могут выбирать между этими вариантами при необходимости, просто нажав кнопку “Подтвердить другим способом”.