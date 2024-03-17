Vivo X Fold 3 может стать самым лёгким и тонким складным смартфоном

Официальные изображения будущего складного смартфона Vivo X Fold 3 появились в профиле вице-президента Vivo в Weibo. Основной акцент новинки сделан на его тонком корпусе и легком весе, что должно сделать его главным флагманом среди подобных устройств.

Складной Vivo X Fold 3 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 8,03-дюймовый OLED-дисплей от Samsung. Особо отмечается, что смартфон станет первым в мире устройством на архитектуре Kaiyu, которая была создана для складных экранов, что значительно должно повысить долговечность и надежность конструкции. Также будет впечатляющая автономность до 2 дней и защита корпуса по стандарту IPX8.

Из остальной информации пока известно мало. По слухам, Vivo X Fold 3 оснастят основной камерой от Zeiss с тремя датчиками разрешением 50, 50 и 64 Мп.

Анонс Vivo X Fold 3 ожидается уже 27 марта.