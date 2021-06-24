Смартфоны vivo серии V21 выходят на российский рынок

Компания vivo представила в России новые официальные смартфоны чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2020. Стильные модели V21 и V21e с 44 Мп селфи-камерой, оптической стабилизацией и 64 Мп ночной камерой для качественной фото и видеосъемки днем и ночью.

С помощью 44 Мп селфи-камеры смартфонов серии V21 можно сохранить каждую деталь самых счастливых моментов в первозданном виде. Наслаждайтесь великолепными селфи, которые остаются чёткими даже при увеличении. Фронтальная камера V21 оснащена двойной подсветкой для селфи, которая призвана сделать снимки ещё лучше даже при недостаточном освещении.

Технология оптической стабилизации изображения компенсирует дрожание камеры, что обеспечивает возможность съёмки с длинной выдержкой. Это позволяет получать более чёткие снимки даже в условиях низкой освещенности. 64 Мп основная камера смартфонов серии V21 точно передаёт каждый момент вашей жизни на снимках высокой чёткости. Как и селфи-камера, она оснащена оптической стабилизацией изображения и функцией автофокусировки, что обеспечивает чёткость в дневное и ночное время, на близком и дальнем расстоянии.

Новые модели vivo V21 и V21е поступят в продажу 1 июля 2021 года в средней ценовой категории. Стоимость будет объявлена позже.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram