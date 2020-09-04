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Новости

Vivo показала прототип смартфона с корпусом, который меняет цвет

Vivo показала работу электрохромной панели на примере модификации смартфона Vivo S7. Вместо обычного градиента, используется электрохромная прозрачная плёнка. При подаче на неё электричества происходит изменение цвета под вкус пользователя.

Компания пока не сообщила в каком году появятся смартфоны с новой технологий, но по слухам это произойдёт в начале 2021 года.

Стоит отметить, что подобная технология есть давно. В основном она применяется в дизайне интерьеров и в автомобилях.

Источник:
Gizmochina
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