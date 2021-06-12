Vivo Nex 5 — новый флагман от компании

Компания Vivo появлением линейки Nex наглядно продемонстрировала всем, что устройства этого семейства не уступают флагманам других брендов, а иногда и превосходят их по характеристикам. Поэтому и ожидания от нового устройства из этой линейки необычайно высоки. Но вот давно о нем не было никаких новостей. Но теперь этот пробел устранен, так как первые упоминания в сети о новом смартфоне были найдены.

Первое, и самое главное, на что обращают внимания СМИ, так это то, что модели Vivo Nex 4 по всей вероятности, не будет. Сразу будет выпущена модель Nex 5. Таким образом, разработчики хотят продемонстрировать качественные изменения, ведь с момента выхода Nex 3, прошло много времени.

Что касается Vivo Nex 5, то это устройство должно получить экран диагональю 6,78 дюймов. Но основной изюминкой должна стать подэкранная камера (правда, только в топовой версии). Также стоит выделить наличие беспроводной зарядки, защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а также оптику от Zeiss. Выход смартфона на рынок можно ожидать не ранее октября этого года. Цена пока неизвестна.

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